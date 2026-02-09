Рособрнадзор запретил прием в один вуз и выдал предостережения еще шести
Рособрнадзор запретил прием в кисловодский институт и объявил предостережения еще шести вузам. Об этом ведомство сообщило на сайте.
Решение коснулось «Кисловодского гуманитарно-технического института» (КГТИ). Прием в вуз запрещен из-за неисполнения предписания Роспотребнадзора.
Предостережения о недопустимости получили «Синергия», «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой», «Байкальский гуманитарный институт», «Высшая инженерно-конструкторская школа» (Технический университет), «Орловский государственный институт культуры», а также «Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина».
Согласно информации, указанной в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, Рособрнадзор нашел нарушения требований к структуре официального сайта и формату представления информации.
23 апреля 2025 г. Рособрнадзор запретил на год прием в Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка»).