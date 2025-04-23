Рособрнадзор на год запретил прием в Шанинку
Рособрнадзор запретил на год прием в Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка»), сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства.
«Основанием для проведения проверки стало истечение срока исполнения выданного организации предписания Рособрнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований по результатам проверки, проведенной в ноябре 2024 г.», – отметили в Рособрнадзоре.
Проверка, прошедшая со 2 по 15 апреля, выявила, что прошлое предписание не было исполнено. Среди нарушений – несоблюдение лицензионных требований, выполнения аккредитационных показателей, правил размещения информации на официальном сайте и оказания платных образовательных услуг. Рособрнадзор выдал школе повторное предписание и запретил прием в организацию на год. Следующая проверка пройдет после 11 июля 2025 г. – конца срока исполнения предписания.
Почти месяц назад Рособрнадзор приостановил действие лицензий Южного института менеджмента и Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики, а также Новосибирского института экономики, психологии и права.