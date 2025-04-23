Рособрнадзор на год запретил прием в Шанинку

Проверка, прошедшая со 2 по 15 апреля, выявила, что прошлое предписание не было исполнено. Среди нарушений – несоблюдение лицензионных требований, выполнения аккредитационных показателей, правил размещения информации на официальном сайте и оказания платных образовательных услуг. Рособрнадзор выдал школе повторное предписание и запретил прием в организацию на год. Следующая проверка пройдет после 11 июля 2025 г. – конца срока исполнения предписания.