Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Дальнем Востоке могут ограничить розничную продажу алкоголя

Ведомости

На Дальнем Востоке планируют ограничить розничную продажу алкоголя в рамках мер по улучшению демографической ситуации. Это следует из распоряжения правительства РФ об утверждении стратегии демографической политики региона на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.

Планируется регулировать количество и расположение торговых точек, учитывая их близость к жилым домам и социальным объектам. Также будут введены ограничения на время продажи и условия торговли. Предполагается, что реализация этих мер будет осуществляться органами власти различных уровней в рамках их компетенции.

С 1 марта в Красноярском крае начинают действовать новые ограничения на продажу алкогольной продукции. Согласно новым правилам, магазины, расположенные в многоквартирных домах, на прилегающих территориях, а также заведения на первых этажах МКД смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 21:00. В регионе вводятся два «сухих дня». Полный запрет розничной продажи алкоголя во всех магазинах края будет действовать 1 июня и 1 сентября.

9 февраля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязательное размещение на алкогольной продукции изображений о вреде злоупотребления спиртным. Инициатива предполагает размещение на упаковках и этикетках алкогольной продукции изображений, демонстрирующих последствия злоупотребления алкоголем, по аналогии с сигаретными пачками. Также предлагается указывать дополнительную информацию о вреде алкоголя для здоровья.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте