На Дальнем Востоке могут ограничить розничную продажу алкоголя

С 1 марта в Красноярском крае начинают действовать новые ограничения на продажу алкогольной продукции. Согласно новым правилам, магазины, расположенные в многоквартирных домах, на прилегающих территориях, а также заведения на первых этажах МКД смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 21:00. В регионе вводятся два «сухих дня». Полный запрет розничной продажи алкоголя во всех магазинах края будет действовать 1 июня и 1 сентября.