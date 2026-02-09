На Дальнем Востоке могут ограничить розничную продажу алкоголя
На Дальнем Востоке планируют ограничить розничную продажу алкоголя в рамках мер по улучшению демографической ситуации. Это следует из распоряжения правительства РФ об утверждении стратегии демографической политики региона на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.
Планируется регулировать количество и расположение торговых точек, учитывая их близость к жилым домам и социальным объектам. Также будут введены ограничения на время продажи и условия торговли. Предполагается, что реализация этих мер будет осуществляться органами власти различных уровней в рамках их компетенции.
С 1 марта в Красноярском крае начинают действовать новые ограничения на продажу алкогольной продукции. Согласно новым правилам, магазины, расположенные в многоквартирных домах, на прилегающих территориях, а также заведения на первых этажах МКД смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 21:00. В регионе вводятся два «сухих дня». Полный запрет розничной продажи алкоголя во всех магазинах края будет действовать 1 июня и 1 сентября.
9 февраля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязательное размещение на алкогольной продукции изображений о вреде злоупотребления спиртным. Инициатива предполагает размещение на упаковках и этикетках алкогольной продукции изображений, демонстрирующих последствия злоупотребления алкоголем, по аналогии с сигаретными пачками. Также предлагается указывать дополнительную информацию о вреде алкоголя для здоровья.