В Госдуме предложили размещать устрашающие картинки на алкоголе

К 2030 г. потребление алкоголя в России должно сократиться почти на 7% – до 7,8 л этанола на человека. Об этом сообщалось в новой стратегии развития здравоохранения. Указ о ее принятии подписал в декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин.