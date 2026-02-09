В Госдуме предложили размещать устрашающие картинки на алкоголе
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий обязательное размещение на алкогольной продукции изображений о вреде злоупотребления спиртным. Документ опубликован в электронной базе парламента.
Авторами выступили депутаты Ярослав Нилов (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия») и другие.
Инициатива предполагает размещение на упаковках и этикетках алкогольной продукции изображений, демонстрирующих последствия злоупотребления алкоголем, по аналогии с сигаретными пачками. Также предлагается указывать дополнительную информацию о вреде алкоголя для здоровья.
Для реализации инициативы предлагается внести изменения в статью 11 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
«Полагаем, что принятие законопроекта позволит снизить потребление алкогольной продукции в России и внесет значительный вклад в улучшение демографической ситуации в стране», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы указывают, что злоупотребление спиртным связано с высокой смертностью, заболеваемостью, преступностью, травматизмом, дорожно-транспортными происшествиями и бытовым насилием. Также подчеркивается негативное влияние алкоголя на течение беременности и рождение детей.
В документе говорится, что за последние 15–20 лет уровень потребления алкоголя в России снизился благодаря госполитике, включающей рост цен, развитие здорового образа жизни, регулирование мест продажи, борьбу с контрафактной продукцией и запрет распития алкоголя в общественных местах.
При этом авторы инициативы отмечают значительные региональные различия в уровне потребления алкоголя. Так, в северных и восточных регионах показатели в среднем выше, чем в южных субъектах, где на потребление, как указывается в пояснительной записке, влияют религиозные и культурные нормы.
К 2030 г. потребление алкоголя в России должно сократиться почти на 7% – до 7,8 л этанола на человека. Об этом сообщалось в новой стратегии развития здравоохранения. Указ о ее принятии подписал в декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин.