Похороны убитого в Петербурге девятилетнего мальчика пройдут 11 февраля

Ведомости

Похороны девятилетнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге, состоятся 11 февраля на Южном кладбище города. Церемония прощания начнется около 13:00 мск. Об этом сообщил юрист семьи ребенка Никита Сорокин в Telegram-канале.

По его словам, место прощания будет охраняться полицией и Росгвардией. Семья приняла решение допустить на похороны всех желающих.

Юрист также обратился к представителям СМИ и пришедшим проститься с просьбой вести себя корректно и уважительно, воздержаться от оскорблений и обвинений. Отдельно он попросил журналистов сократить количество вопросов, отметив, что родителям и родственникам погибшего сейчас особенно тяжело.

Девятилетний мальчик пропал 30 января. Согласно записи камер видеонаблюдения, днем он вышел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе, сел к мужчине в автомобиль на Таллинском шоссе и больше не выходил на связь с родственниками. 3 февраля Следственный комитет (СК) по Санкт-Петербургу предъявил обвинение мужчине, задержанному за убийство девятилетнего мальчика из Красносельского района.

