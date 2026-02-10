Газета
В США назвали причину смерти актрисы Кэтрин О’Хары

Причиной смерти актрисы Кэтрин О’Хара, известной по роли Кейт Маккаллистер в фильме «Один дома», стала тромбоэмболия легочной артерии, вызванная раком. Об этом пишет CNN со ссылкой на свидетельство о смерти.

Тромбоэмболия указана в документе как непосредственная причина смерти 71-летней актрисы. Основной причиной назван рак прямой кишки.

Variety сообщила о смерти О'Хара 30 января. По данным CNN, она умерла в больнице в Санта-Монике, штат Калифорния.

Карьера актрисы продолжалась более 50 лет. Она начинала в канадском скетч-шоу Second City Television, за которое получила свою первую премию «Эмми». Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Битлджус», «После работы» и первых двух частях «Один дома», где О'Хара сыграла мать главного героя.

