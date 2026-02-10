В США назвали причину смерти актрисы Кэтрин О’Хары

Карьера актрисы продолжалась более 50 лет. Она начинала в канадском скетч-шоу Second City Television, за которое получила свою первую премию «Эмми». Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Битлджус», «После работы» и первых двух частях «Один дома», где О'Хара сыграла мать главного героя.