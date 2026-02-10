Свидетель подтвердил участие всех 19 фигурантов в теракте в «Крокусе»

Свидетель, личность которого не раскрывается из-за опасений мести со стороны террористической группы, заявил, что лично был знаком с организатором нападения Шамсидином Фаридуни и одним из исполнителей – Далерджоном Мирзоевым. По словам свидетеля, все обвиняемые активно участвовали в теракте и действовали по указаниям куратора, с которым связывались через Telegram.