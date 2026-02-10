Свидетель подтвердил участие всех 19 фигурантов в теракте в «Крокусе»
Засекреченный свидетель на личном допросе во 2-м Западном окружном военном суде подтвердил причастность всех 19 фигурантов к организации и исполнению теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом адвокат потерпевших Людмила Айвар сообщила ТАСС.
Свидетель, личность которого не раскрывается из-за опасений мести со стороны террористической группы, заявил, что лично был знаком с организатором нападения Шамсидином Фаридуни и одним из исполнителей – Далерджоном Мирзоевым. По словам свидетеля, все обвиняемые активно участвовали в теракте и действовали по указаниям куратора, с которым связывались через Telegram.
Все 19 фигурантов включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Теракт в концертном зале «Крокуса» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли стрельбу по посетителям, собравшимся на концерт группы «Пикник». Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, а 609 человек получили ранения и травмы различной тяжести.
Согласно оглашенным в суде материалам дела, трое обвиняемых – граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов – признали вину. Четвертый фигурант, Саидакрами Рачабализода, согласился с обвинением лишь частично.