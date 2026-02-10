Умер адвокат Генрих Падва

Генрих Падва с 1971 г. был членом Московской городской коллегии адвокатов (МГКА), с 1985 г. – членом ее президиума, а также директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 г. Падва являлся вице-президентом Союза адвокатов СССР (после – Международного союза адвокатов). С 2002 г. работал адвокатом Адвокатской палаты Москвы. Являлся одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».