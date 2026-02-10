Газета
Главная / Общество /

Умер адвокат Генрих Падва

Ведомости

Адвокат Генрих Падва скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщил его коллега Максим Пашков в своем Telegram-канале.

«У нас в корпорации большое горе… Генрих Павлович Падва. 20 февраля 1931 г. – 9 февраля 2026 г.», – написал он.

Генрих Падва с 1971 г. был членом Московской городской коллегии адвокатов (МГКА), с 1985 г. – членом ее президиума, а также директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 г. Падва являлся вице-президентом Союза адвокатов СССР (после – Международного союза адвокатов). С 2002 г. работал адвокатом Адвокатской палаты Москвы. Являлся одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».

Падва выступал защитником ряда известных людей, включая экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова, бизнесмена Алишера Усманова, бывшего главы НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского (считается в России иноагентом) и др.

