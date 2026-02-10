Котяков предложил гибкий или удаленный формат работы для беременных
Беременным женщинам необходимо предоставлять возможность работать дистанционно или по гибкому графику. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью журналу «Эксперт».
«Если это уже мама, у нее должна быть возможность, допустим, оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза, завода, на час сократить рабочий день и так далее», – отметил министр.
Котяков подчеркнул, что в обществе и трудовых коллективах должно сформироваться понимание: сотрудник, создавший семью и воспитывающий детей, вправе рассчитывать на понимание своих обстоятельств. По его мнению, важно создать условия, при которых женщины смогут совмещать профессиональную реализацию и воспитание детей, не сталкиваясь с необходимостью выбора между карьерой и семьей.
29 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин также сообщал, что с 1 февраля размер материнского капитала увеличится почти до 730 000 руб. на первого ребенка и до 930 000 руб. – на второго и последующих детей. Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 500 руб.