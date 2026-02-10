Котяков предложил гибкий или удаленный формат работы для беременных

Котяков подчеркнул, что в обществе и трудовых коллективах должно сформироваться понимание: сотрудник, создавший семью и воспитывающий детей, вправе рассчитывать на понимание своих обстоятельств. По его мнению, важно создать условия, при которых женщины смогут совмещать профессиональную реализацию и воспитание детей, не сталкиваясь с необходимостью выбора между карьерой и семьей.