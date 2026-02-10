Газета
Главная / Общество /

В России начал действовать ГОСТ на чак-чак

Ведомости

С 1 января в России начал действовать государственный стандарт на изготовление чак-чака. Документ утвердили приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В ГОСТе определили чак-чак как мучное восточное изделие из кусочков теста в виде палочек, обжаренных в кипящем масле и склеенных медом или медово-сахарным сиропом. Палочки, размером не более 1 см в диаметре и 5 см в длину, могут быть сложены в виде конуса, пирамиды или полусферы.

Чак-чак может быть изготовлен неглазированным и глазированным, то есть полностью или частично покрытым шоколадом или глазурью. По ГОСТу его можно декорировать сухофруктами, орехами, драже, посыпкой. Кондитерское изделие должно быть с выраженным ароматом и привкусом меда, без постороннего привкуса и запаха.

Поверхность чак-чака должна быть неровная, не подгорелая. Допускается матовая поверхность для глазированной сладости. Цвет должен быть от светло-желтого до светло-коричневого. Массовая доля жира чак-чака не может быть меньше 30%, а общего сахара в пересчете на сахарозу в нем – не более 30%.

В документе прописаны требования к рецептуре, составу, качеству, указаны ключевые физико-химические показатели и требования, правила маркировки, упаковки, транспортировки и хранения, а также контроля.

1 ноября 2025 г.Росстандарт утвердил программу национальной стандартизации на 2026 г. Ведомство планировало работу почти над 4000 документов, из которых около 2100 ГОСТов предполагается утвердить.

