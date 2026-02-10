В России начал действовать ГОСТ на чак-чак

Поверхность чак-чака должна быть неровная, не подгорелая. Допускается матовая поверхность для глазированной сладости. Цвет должен быть от светло-желтого до светло-коричневого. Массовая доля жира чак-чака не может быть меньше 30%, а общего сахара в пересчете на сахарозу в нем – не более 30%.