На «Госуслугах» теперь можно проверить долги у других людей
На Едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» запущен сервис для проверки задолженностей у других людей или организаций, сообщило Минцифры РФ.
В министерстве рассказали, что проверка позволит узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим обязательствам. Таким образом можно избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу, оценить риски при работе с контрагентами, подготовиться к крупным сделкам.
Для проверки физлица необходимо указать ФИО, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Чтобы узнать о задолженности организации, необходим также регион ведения исполнительного производства, ее название и адрес.
Аналогичный сервис работает на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В августе 2025 г. министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что в планах Минцифры стоит повышение уровня удовлетворенности граждан от оказания услуг и работы государственных муниципальных служащих не менее чем на 50%, подчеркнул он. Для этого надо провести «рефакторинг»: «Он направлен на снижение сроков оказания услуги, уменьшение необходимых документов, в идеале до нуля, а также исключение посещений ведомств».