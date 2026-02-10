Газета
Главная / Общество /

На «Госуслугах» теперь можно проверить долги у других людей

Ведомости

На Едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» запущен сервис для проверки задолженностей у других людей или организаций, сообщило Минцифры РФ.

В министерстве рассказали, что проверка позволит узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим обязательствам. Таким образом можно избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу, оценить риски при работе с контрагентами, подготовиться к крупным сделкам.

Для проверки физлица необходимо указать ФИО, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Чтобы узнать о задолженности организации, необходим также регион ведения исполнительного производства, ее название и адрес.

Аналогичный сервис работает на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В августе 2025 г. министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что в планах Минцифры стоит повышение уровня удовлетворенности граждан от оказания услуг и работы государственных муниципальных служащих не менее чем на 50%, подчеркнул он. Для этого надо провести «рефакторинг»: «Он направлен на снижение сроков оказания услуги, уменьшение необходимых документов, в идеале до нуля, а также исключение посещений ведомств».

