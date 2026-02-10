На «Госуслугах» теперь можно проверить долги у других людей

В августе 2025 г. министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что в планах Минцифры стоит повышение уровня удовлетворенности граждан от оказания услуг и работы государственных муниципальных служащих не менее чем на 50%, подчеркнул он. Для этого надо провести «рефакторинг»: «Он направлен на снижение сроков оказания услуги, уменьшение необходимых документов, в идеале до нуля, а также исключение посещений ведомств».