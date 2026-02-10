Экс-главу Верховного суда Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, сообщило РАПСИ.
На заседание он не явился. Коллегия признала причины его неявки неуважительными и рассмотрела вопрос без его участия. Так, Трахова лишили судейской неприкосновенности.
Он занимал пост главы Верховного суда Адыгеи с 1998 по 2019 г.
14 января Волжский городской суд Волгоградской области изъял в доход государства имущество, полученное при нарушении законодательства о противодействии коррупции, Трахова, его близких родственников и доверенных лиц.
16 сентября 2025 г. Волжский городской суд также обратил в доход государства имущество Трахова на сумму свыше 13 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что Трахов подтвердил факты нарушения антикоррупционного законодательства и признал использование подставных лиц для владения активами.