Задержан еще один пособник подготовки покушения на генерала Алексеева

Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Следствие полагает, что исполнитель нападения Любомир Корба несколько раз выстрелил в генерала в подъезде, после чего скрылся. Корба покинул Россию, но был задержан в Дубае и передан российской стороне. Виктор Васин – его предполагаемый пособник. Он был задержан в Москве. МВД России также объявило в розыск по уголовной статье пособницу покушения Зинаиду Серебрицкую. По версии следствия, она выехала на Украину.