Задержан еще один пособник подготовки покушения на генерала Алексеева

Задержан еще один пособник подготовки покушения на генерала АлексееваОн дал признательные показания и рассказал о слежке за другими сотрудниками Минобороны
Правоохранители задержали еще одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Речь идет о Павле Васине – сыне уже задержанного Виктора Васина, говорится в сообщении ФСБ России.
Благодаря признательным показаниям Васина-младшего правоохранители выяснили, что наблюдение велось не только за Алексеевым, но и еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны. Мужчина обеспечил соучастников транспортными средствами для наблюдения и изъятия оружия из схрона. Он также купил видеорегистратор и трекер для слежки и определения маршрутов передвижения военных. Фигурант также помогал преступникам в сборе сведений об адресах и автомобилях объектов заинтересованности службы безопасности Украины (СБУ) с использованием интернет-приложений и поисковых систем.
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Следствие полагает, что исполнитель нападения Любомир Корба несколько раз выстрелил в генерала в подъезде, после чего скрылся. Корба покинул Россию, но был задержан в Дубае и передан российской стороне. Виктор Васин – его предполагаемый пособник. Он был задержан в Москве. МВД России также объявило в розыск по уголовной статье пособницу покушения Зинаиду Серебрицкую. По версии следствия, она выехала на Украину.
Алексеев был госпитализирован и перенес операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.