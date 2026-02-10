МВД объявило в розыск пособницу в деле о покушении на генерала Алексеева
МВД России объявило в розыск по уголовной статье Зинаиду Серебрицкую – пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Это следует из базы розыска ведомства.
«Разыскивается по статье УК», – сказано в базе.
Серебрицкая разыскивается по статье Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.
Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. По версии следствия, исполнитель нападения Любомир Корба несколько раз выстрелил в генерала в подъезде дома, после чего скрылся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его вход в здание. После нападения он выбросил пистолет Макарова с глушителем и сумку, а затем покинул место происшествия. Алексеев был госпитализирован и перенес операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.
Корба покинул Россию, однако был задержан в Дубае и передан российской стороне. Его предполагаемый пособник Виктор Васин был задержан в Москве. Следствие также считает, что Серебрицкая, причастная к организации нападения, выехала на Украину.
9 февраля сообщалось, что двое задержанных по делу признали вину. По данным ФСБ, они заявили, что действовали по заданию Службы безопасности Украины. Корба был непосредственным исполнителем, а Васин – его пособником.
По версии правоохранительных органов, Корба был завербован СБУ в августе 2025 г. в Тернополе, прошел стрелковую подготовку в Киеве и прибыл в Россию через Кишинев и Тбилиси. Оружие он получил из тайника в Подмосковье. Следствие полагает, что Серебрицкая арендовала квартиру в доме, где проживал Алексеев, и передала через тайник электронный ключ от подъезда. Васин, по данным следствия, снимал жилье для Корбы и обеспечивал его транспортными билетами.