МВД объявило в розыск пособницу в деле о покушении на генерала Алексеева

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. По версии следствия, исполнитель нападения Любомир Корба несколько раз выстрелил в генерала в подъезде дома, после чего скрылся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его вход в здание. После нападения он выбросил пистолет Макарова с глушителем и сумку, а затем покинул место происшествия. Алексеев был госпитализирован и перенес операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.