Соучастница покушения на генерала Алексеева меняла фамилию
Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева в Москве Зинаида Серебрицкая намеренно поселилась недалеко от его дома и сменила фамилию, чтобы вести за ним слежку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Серебрицкая жила в Луганской области и носила фамилию Антонюк. В 2020 г. она получила российский паспорт и сменила фамилию на Серебрицкую. Как было отмечено в материалах дела, ее дочь носит фамилию Антонюк.
Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. По версии следствия, исполнитель Любомир Корба 1960 года рождения выстрелил в генерала не менее трех раз и сбежал. Позже он был задержан в Дубае и передан России. Его пособника, гражданина России Виктора Васина 1959 года рождения, задержали в Москве. Серебрицкая ранее выехала на Украину. Она объявлена в розыск.