Соучастница покушения на генерала Алексеева меняла фамилию

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. По версии следствия, исполнитель Любомир Корба 1960 года рождения выстрелил в генерала не менее трех раз и сбежал. Позже он был задержан в Дубае и передан России. Его пособника, гражданина России Виктора Васина 1959 года рождения, задержали в Москве. Серебрицкая ранее выехала на Украину. Она объявлена в розыск.