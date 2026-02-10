Газета
Госдума приняла в первом чтении закон о геномной регистрации бойцов спецоперации

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обязательной государственной геномной регистрации для участников спецоперации и ряда других категорий военнослужащих и силовиков. Документ опубликован в думской базе.

Согласно пояснительной записке законопроекта, документ был разработан во исполнение поручений президента Владимира Путина и направлен на повышение социальной защиты членов семей граждан, проходящих военную службу по контракту, пребывающих в добровольческих формированиях, мобилизованных, сотрудников войск национальной гвардии и органов внутренних дел, а также отдельных категорий федеральных государственных служащих и работников Вооруженных сил и Росгвардии.

Законопроект предусматривает установление обязательной геномной регистрации для указанных категорий лиц. Забор и передача биологического материала будут осуществляться воинскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД совместно с уполномоченными органами внутренних дел.

Согласно документу, геномная информация будет храниться до достижения гражданином возраста 100 лет, а в случае его гибели – до установления личности. При увольнении со службы или исключении из добровольческих формирований данные могут быть уничтожены по заявлению.

Также предлагается внести изменения в действующее законодательство, чтобы исключить необходимость дополнительного обращения родственников пропавших без вести в органы внутренних дел для проведения геномной регистрации, если такие сведения уже имеются. Порядок проведения регистрации будет установлен правительством РФ отдельным нормативным актом.

В случае принятия в третьем чтении закон может вступить в силу спустя 90 дней со дня официального опубликования.

20 января «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности 19 января одобрила инициативу о расширении круга лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации.

