Сына экс-президента ВФЛА Балахничева задержали по подозрению в убийстве отца
По подозрению в убийстве бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева задержали его сына. Ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ Следственного комитета (СК) Московской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данной статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
О смерти Балахничева стало известно 2 февраля. Ему было 76 лет.
Балахничев был тренером сборной СССР по легкой атлетике на Олимпиаде 1980 г. С 1995 по 2007 г. был вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации, с 1991 по 2015 г. – президентом ВФЛА. В феврале 2015 г. покинул пост на фоне скандала с допингом у победительницы Олимпиады 2012 г. Юлии Зариповой и бронзовой призерки Игр в Лондоне в многоборье Татьяны Черновой. Их награды были аннулированы.