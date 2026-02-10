Сына экс-президента ВФЛА Балахничева задержали по подозрению в убийстве отца

Балахничев был тренером сборной СССР по легкой атлетике на Олимпиаде 1980 г. С 1995 по 2007 г. был вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации, с 1991 по 2015 г. – президентом ВФЛА. В феврале 2015 г. покинул пост на фоне скандала с допингом у победительницы Олимпиады 2012 г. Юлии Зариповой и бронзовой призерки Игр в Лондоне в многоборье Татьяны Черновой. Их награды были аннулированы.