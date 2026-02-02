Экс-глава ВФЛА Балахничев скончался в возрасте 76 лет

Балахничев был тренером сборной СССР по легкой атлетике на Олимпиаде 1980 г. С 2000 по 2003 г. он занимал должности заместителя председателя Госкомспорта и первого заместителя руководителя Росспорта. С 1995 по 2007 г. был вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации, с 1991 по 2015 г. – президентом ВФЛА.