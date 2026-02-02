Экс-глава ВФЛА Балахничев скончался в возрасте 76 лет
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Федерации легкой атлетики Москвы Олега Курбатова.
По его словам, Балахничев умер в ночь на 2 февраля, причина смерти пока не установлена. Курбатов также сообщил, что в настоящее время ведется организация похорон.
Балахничев был тренером сборной СССР по легкой атлетике на Олимпиаде 1980 г. С 2000 по 2003 г. он занимал должности заместителя председателя Госкомспорта и первого заместителя руководителя Росспорта. С 1995 по 2007 г. был вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации, с 1991 по 2015 г. – президентом ВФЛА.
В феврале 2015 г. покинул пост президента ВФЛА на фоне скандала с допингом у победительницы Олимпиады 2012 г. Юлии Зариповой и бронзовой призерки Игр в Лондоне в многоборье Татьяны Черновой. Их награды были аннулированы.
В январе 2016 г. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также отстранила Балахничева от любой легкоатлетической деятельности из-за допингового скандала с легкоатлеткой Лилией Шобуховой. В 2020 г. Балахничев был приговорен парижским судом к трем годам тюремного заключения в рамках процесса по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.