В центре Москвы произошел пожар

Утром 27 января экстренные службы получили сведения о возгорании в частном доме в подмосковной Балашихе. После тушения пожара там нашли тела двух мужчин и двух женщин. Кроме того, 15-летний подросток попал под госпитализацию после отравления угарным газом. Все погибшие при пожаре в хостеле в Балашихе были гражданами Кубы, сообщил позже ТАСС.