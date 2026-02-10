В центре Москвы произошел пожар
В жилом доме на Пресненском Валу в Москве произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Собеседники агентства рассказали, что пожар произошел на восьмом – последнем – этаже дома № 5 по Пресненскому Валу.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ, из горящего дома были спасены 12 человек.
Утром 27 января экстренные службы получили сведения о возгорании в частном доме в подмосковной Балашихе. После тушения пожара там нашли тела двух мужчин и двух женщин. Кроме того, 15-летний подросток попал под госпитализацию после отравления угарным газом. Все погибшие при пожаре в хостеле в Балашихе были гражданами Кубы, сообщил позже ТАСС.