Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В центре Москвы произошел пожар

Ведомости

В жилом доме на Пресненском Валу в Москве произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Собеседники агентства рассказали, что пожар произошел на восьмом – последнем – этаже дома № 5 по Пресненскому Валу.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ, из горящего дома были спасены 12 человек.

Утром 27 января экстренные службы получили сведения о возгорании в частном доме в подмосковной Балашихе. После тушения пожара там нашли тела двух мужчин и двух женщин. Кроме того, 15-летний подросток попал под госпитализацию после отравления угарным газом. Все погибшие при пожаре в хостеле в Балашихе были гражданами Кубы, сообщил позже ТАСС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её