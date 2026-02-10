Газета
Главная / Общество /

Восемь человек пострадали при пожаре в жилом доме Москвы

Ведомости

В результате возгорания в жилом доме на Пресненском Валу в Москве пострадали восемь человек. Из них один пожарный. При этом из дома спасли 35 жильцов. Об этом ТАСС сообщило МЧС РФ. 

Директор Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (городской центр медицины катастроф) Петр Давыдов рассказал, что после пожара были госпитализированы взрослый и ребенок. 

Позже в МЧС сообщили «РИА Новости», что открытое горение на Пресненском Валу было ликвидировано. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. 

Возгорание в жилом доме на Пресненском Валу в Москве произошло вечером 10 февраля. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

