Пожар в жилом доме на Пресненском Валу в Москве полностью ликвидирован
Пожар в жилом доме на Пресненском Валу в Москве полностью ликвидирован. Возгорание было потушено на площади 300 кв. м, сообщили в МЧС России.
Силами пожарных спасены 37 человек. Девять пострадавших обратились за медицинской помощью. В ликвидации пожара были задействованы 95 специалистов и 27 единиц техники.
В экстренных службах также опровергли информацию, распространяемую отдельными Telegram-каналами, о якобы падении человека из окна во время тушения пожара. МЧС назвало эти сообщения ложными.
Возгорание в жилом доме на Пресненском Валу в Москве произошло вечером 10 февраля. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.