Кадыров показал кадры с «воскресшим» сыном Адамом

Вечером 16 января появились слухи о возможной серьезной аварии с участием Кадырова-младшего. После этого, 17 января, Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием сына. На нем он присутствует на совещании с командирами силовых ведомств республики в статусе помощника главы региона и секретаря республиканского Совета безопасности.