Кадыров показал кадры с «воскресшим» сыном Адамом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео со своим сыном Адамом и назвал его «воскресшим» на фоне распространившейся в СМИ информации о его смерти. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.
«Поздний ужин с дорогим братом, помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым, "воскресшим" вопреки последним вбросам», – написал он.
Вечером 16 января появились слухи о возможной серьезной аварии с участием Кадырова-младшего. После этого, 17 января, Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием сына. На нем он присутствует на совещании с командирами силовых ведомств республики в статусе помощника главы региона и секретаря республиканского Совета безопасности.
9 февраля Кадыров опроверг распространившиеся в соцсетях слухи об аварии с участием его сына Адама. Он назвал эту информацию вбросом, созданным с помощью искусственного интеллекта.