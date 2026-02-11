Газета
Общество

В аэропорту Саратова ввели ограничения на рейсы

Ведомости

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова («Гагарин»). Об этом сообщил Telegram-канал ведомства. 

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Росавиации.

10 февраля ведомство также ограничивало работу воздушных гаваней Геленджика, Калуги («Грабцево»), Краснодара («Пашковский»), Сочи и Волгограда.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией России с 20:00 до 23:00 мск. 17 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, по 10 БПЛА – над Белгородской областью и Краснодарским краем. Кроме того, семь беспилотников силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря, три – над Крымом, еще один – над Воронежской областью.

