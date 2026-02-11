Минтруд утвердил новые полномочия врачей скорой помощи
Минтруд РФ утвердил обновленный профессиональный стандарт врача скорой помощи, предусматривающий расширение его полномочий. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Так, у врача скорой появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», – рассказал депутат.
Он уточнил, что для этой функции предусмотрены семь трудовых действий, включая медицинскую сортировку пострадавших, координацию работы медицинских подразделений в статусе первой прибывшей бригады, взаимодействие с экстренными службами и организацию эвакуации.
В профстандарте также определены требования к знаниям и навыкам специалистов. Врач должен знать критерии чрезвычайных ситуаций, алгоритмы сбора и передачи информации, положения о Всероссийской службе медицины катастроф, а также уметь проводить медицинскую сортировку и обосновывать выбор медицинской организации для последующей эвакуации пациента.
Депутат отметил, что скорректированы и условия допуска к работе. Раньше требовалось свидетельство об аккредитации по специальности «Скорая медицинская помощь», полученное после ординатуры. Теперь допускается наличие сертификата специалиста или аккредитации по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия».
4 февраля также сообщалось, что правительство установило новые сроки оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Врач должен принять пациента с подозрением на такие заболевания в течение трех рабочих дней, а диагностические исследования должны быть проведены в течение семи рабочих дней с момента назначения. Срок ожидания специализированной медицинской помощи также не должен превышать семи рабочих дней после установления предварительного диагноза.