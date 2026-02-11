Минтруд утвердил новые полномочия врачей скорой помощи

4 февраля также сообщалось, что правительство установило новые сроки оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Врач должен принять пациента с подозрением на такие заболевания в течение трех рабочих дней, а диагностические исследования должны быть проведены в течение семи рабочих дней с момента назначения. Срок ожидания специализированной медицинской помощи также не должен превышать семи рабочих дней после установления предварительного диагноза.