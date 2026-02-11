Госдума одобрила в первом чтении создание Путинского суда в Грозном
Государственная дума единогласно одобрила в первом чтении закон о создании Путинского районного суда в Грозном.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, решение связано с изменениями административно-территориального устройства города и ростом численности населения. Кадыров также сообщил, что в ближайшие годы в районе планируется строительство около 130 жилых домов, а также детских садов, школ и других социальных объектов, что, по оценке властей, приведет к дальнейшему увеличению числа жителей.
28 октября сообщалось, что Верховный суд РФ одобрил создание Путинского районного суда. До 2024 г. Грозный был разделен на четыре внутригородских района – Ахматовский, Байсангуровский, Висаитовский и Шейх-Мансуровский, каждому из которых соответствовал собственный районный суд.
В июне 2024 г. из части территории Шейх-Мансуровского района был образован новый внутригородской район, получивший название «Путинский» в честь президента России Владимира Путина. По данным Верховного суда, на 1 января 2025 г. население района составляло 42 697 человек. Создание отдельного суда, как ожидается, позволит снизить нагрузку на Шейх-Мансуровский районный суд, который до настоящего времени рассматривал дела жителей нового района.