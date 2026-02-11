Госдума одобрила в первом чтении создание Путинского суда в Грозном

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, решение связано с изменениями административно-территориального устройства города и ростом численности населения. Кадыров также сообщил, что в ближайшие годы в районе планируется строительство около 130 жилых домов, а также детских садов, школ и других социальных объектов, что, по оценке властей, приведет к дальнейшему увеличению числа жителей.