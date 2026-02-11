ГАИ Подмосковья приостановила регистрацию авто и выдачу прав из-за сбоя
Госавтоинспекция Подмосковья приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В ведомстве уточнили, что предоставление государственных услуг временно остановлено в подразделениях Госавтоинспекции региона. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя.
О возобновлении оказания услуг ведомство пообещало сообщить отдельно.
Масштабный сбой в работе сайтов Министерства внутренних дел, его главков и ГИБДД происходил в октябре 2024 г. Сервисы ведомства и его страницы были недоступны как минимум у трех интернет-провайдеров.