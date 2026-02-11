Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ГАИ Подмосковья приостановила регистрацию авто и выдачу прав из-за сбоя

Ведомости

Госавтоинспекция Подмосковья приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что предоставление государственных услуг временно остановлено в подразделениях Госавтоинспекции региона. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя.

О возобновлении оказания услуг ведомство пообещало сообщить отдельно.

Масштабный сбой в работе сайтов Министерства внутренних дел, его главков и ГИБДД происходил в октябре 2024 г. Сервисы ведомства и его страницы были недоступны как минимум у трех интернет-провайдеров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её