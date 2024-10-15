Сайты МВД и ГИБДД перестали открываться
Сайты Министерства внутренних дел, его главков и ГИБДД перестали открываться, убедились корреспонденты «Ведомостей». ТАСС уточняет, что сервисы ведомства и его страницы недоступны как минимум у трех интернет-провайдеров.
Веб-страницы не открываются в браузере, подключение к VPN-сервисам не помогает получить доступ. По информации Telegram-канала Baza, сайты не работают уже более шести часов, причины сбоя пока неизвестны.
По данным портала Downdetector, по состоянию на 23:15 мск проблемы с доступом наблюдаются из 32 городов. Пик жалоб приходится на 22:00 мск – 52 обращения от пользователей. В качестве наиболее частых неполадок россияне указывают сбой сервиса, сайта, личного кабинета и мобильного приложения.