Сайты МВД и ГИБДД перестали открываться

По данным портала Downdetector, по состоянию на 23:15 мск проблемы с доступом наблюдаются из 32 городов. Пик жалоб приходится на 22:00 мск – 52 обращения от пользователей. В качестве наиболее частых неполадок россияне указывают сбой сервиса, сайта, личного кабинета и мобильного приложения.