При стрельбе у колледжа в Анапе ранены три человека

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже уточнил, что, по последним данным, при стрельбе погиб охранник учебного заведения. По словам главы региона, сотрудник техникума первым принял на себя удар, успев вызвать правоохранительные органы. «Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», – сказал Кондратьев.