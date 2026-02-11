При стрельбе у колледжа в Анапе ранены три человека
В Анапе в результате стрельбы возле колледжа пострадали три человека. Об этом сообщило региональное МВД.
«В настоящее время злоумышленник задержан», – уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, стрельбу в холле техникума открыл обучающийся там студент. Оружие, из которого велась стрельба, устанавливается.
На месте работают сотрудники полиции и других правоохранительных служб. Обстоятельства произошедшего и мотивы действий задержанного выясняются.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже уточнил, что, по последним данным, при стрельбе погиб охранник учебного заведения. По словам главы региона, сотрудник техникума первым принял на себя удар, успев вызвать правоохранительные органы. «Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», – сказал Кондратьев.
3 февраля сообщалось о стрельбе в гимназии № 16 в Уфе, где девятиклассник открыл огонь из страйкбольного автомата по учителю и одноклассникам. Тогда пострадавших не было, подросток был задержан.