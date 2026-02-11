Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе
В результате стрельбы в техникуме в Анапе погиб охраннник образовательного учреждения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«На данный момент есть один погибший, охранник, который первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум», – написал глава региона.
Два человека получили ранения средней степени тяжести, уточнил Кондратьев. К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, число пострадавших может увеличиться. Больницы города находятся в режиме готовности. Региональное управление МВД ранее сообщило о троих раненых.