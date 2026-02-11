Путин поручил отпраздновать в 2026 году 90-летие со дня рождения Говорухина
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 г. мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Председателем организационного комитета назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Говорухин умер 14 июня 2018 г. в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Тогда Путин направил соболезнования его родным и близким. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства считал Говорухина «гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда активно очень участвовал в жизни своей страны». Он также сообщал, что президента и Говорухина связывали «очень тесные дружеские отношения», а сам Путин относился к нему с «очень большим уважением».
Говорухин родился 29 марта 1936 г. в городе Березники Пермского края. С 1993 г. он был депутатом Госдумы, в 2000 г. участвовал в президентских выборах. В 2005 г. вступил в партию «Единая Россия», а в 2012 г. возглавлял предвыборный штаб Путина. В 2013 г. стал сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Известно, что Говорухин снялся почти в 30 фильмах в качестве актера, работал режиссером, сценаристом и продюсером. Среди его известных работ – «Вертикаль», «Десять негритят», «Благословите женщину», «Артистка», «Россия, которую мы потеряли», «Конец прекрасной эпохи», «Ворошиловский стрелок».