Путин поручил отпраздновать в 2026 году 90-летие со дня рождения Говорухина

Говорухин умер 14 июня 2018 г. в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Тогда Путин направил соболезнования его родным и близким. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства считал Говорухина «гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда активно очень участвовал в жизни своей страны». Он также сообщал, что президента и Говорухина связывали «очень тесные дружеские отношения», а сам Путин относился к нему с «очень большим уважением».