Андрей Гордеев / Ведомости

Умер режиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Говорухин снял такие фильмы, как «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и «Вертикаль».

«В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин», - приводит слова спикера «Интерфакс». Володин отметил, что режиссер «до конца боролся с болезнью, но она его победила».

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной режиссера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Говорухина. «Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда активно очень участвовал в жизни своей страны», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путина и Говорухина связывали «очень тесные дружеские отношения» и президент относился к артисту с «очень большим уважением».

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сообщила накануне, 13 июня, что режиссер находится на лечении в санатории «Барвиха». Она не уточняла состояние артиста, отмечая лишь, что «не до такой степени тяжелое состояние», чтобы говорить о его госпитализации. Драпеко говорила, что он чувствует себя «терпимо».

Говорухин родился 29 марта 1936 г. в городе Березники Пермского края. С 1993 г. он являлся действующим депутатом Госдумы. В 2000 г. баллотировался на должность президента. Через пять лет после этого вступил в партию «Единая Россия». В 2012 г. Говорухин занимал пост руководителя предвыборного штаба Владимира Путина, который тогда баллотировался на пост президента. В 2013 г. стал сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

За свою карьеру Говорухин снялся в качестве актера почти в 30 фильмах. Режиссер также работал в кино в качестве сценариста и продюсера. Среди художественных фильмов, поставленных им, известны «Десять негритят», «Благословите женщину», «Артистка», «Россия, которую мы потеряли», «Конец прекрасной эпохи».