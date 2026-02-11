В Петербурге похоронили убитого девятилетнего мальчика
В Санкт-Петербурге на Южном кладбище прошли похороны девятилетнего мальчика, убитого мужчиной, к которому он сел в машину. После церемонии прощания гроб с телом ребенка был предан земле, сообщает ТАСС.
Прощание состоялось у часовни святителя Тихона. К месту церемонии пришли десятки людей, которые принесли цветы и игрушки. Родители ребенка приняли решение проститься отдельно, в узком кругу, сообщил один из организаторов церемонии. На месте также дежурили сотрудники полиции и Росгвардии.
Мальчик пропал 30 января. По данным камер видеонаблюдения, днем он вышел из дома на Красносельском шоссе, после чего сел в автомобиль к мужчине на Таллинском шоссе и перестал выходить на связь с родственниками. Позже тело ребенка было обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе.
3 февраля следственные органы предъявили обвинение мужчине, задержанному по делу. Ему вменяется убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.