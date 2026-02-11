В Петербурге похоронили убитого девятилетнего мальчика

Мальчик пропал 30 января. По данным камер видеонаблюдения, днем он вышел из дома на Красносельском шоссе, после чего сел в автомобиль к мужчине на Таллинском шоссе и перестал выходить на связь с родственниками. Позже тело ребенка было обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе.