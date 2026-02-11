Суд в Москве арестовал пособника покушения на генерала Алексеева
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Виктора Васина, которого обвиняют в пособничестве при покушении на генерала Владимира Алексеева. Его взяли под стражу до 6 апреля, сообщает ТАСС.
На суде Васин заявил, что полностью раскаялся в содеянном и бежать не намерен. По словам обвиняемого, он отговаривал сообщников стрелять в Алексеева. «Я отговаривал их от этого, от необдуманных поступков», – утверждает он.
Адвокат Васина просил не арестовывать его, так как подзащитный уже дает показания в отношении других фигурантов, а в деле имеется явка с повинной.
Отец и сын Виктор и Павел Васины были задержаны 9 февраля на территории московского региона. По версии СК России, Васин-старший арендовал квартиру исполнителю покушения Любомиру Корбе и обеспечивал его проездными билетами, а Васин-младший помогал с машинами, используемыми для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона.
Покушение на Алексеева произошло 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. В результате стрельбы генерал был ранен, нападавший с места преступления скрылся. Спустя несколько часов Корба вылетел из России в ОАЭ, где был задержан при содействии местных правоохранительных органов.