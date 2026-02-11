Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд в Москве арестовал пособника покушения на генерала Алексеева

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Виктора Васина, которого обвиняют в пособничестве при покушении на генерала Владимира Алексеева. Его взяли под стражу до 6 апреля, сообщает ТАСС.

На суде Васин заявил, что полностью раскаялся в содеянном и бежать не намерен. По словам обвиняемого, он отговаривал сообщников стрелять в Алексеева. «Я отговаривал их от этого, от необдуманных поступков», – утверждает он.

Адвокат Васина просил не арестовывать его, так как подзащитный уже дает показания в отношении других фигурантов, а в деле имеется явка с повинной.

Отец и сын Виктор и Павел Васины были задержаны 9 февраля на территории московского региона. По версии СК России, Васин-старший арендовал квартиру исполнителю покушения Любомиру Корбе и обеспечивал его проездными билетами, а Васин-младший помогал с машинами, используемыми для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. В результате стрельбы генерал был ранен, нападавший с места преступления скрылся. Спустя несколько часов Корба вылетел из России в ОАЭ, где был задержан при содействии местных правоохранительных органов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь