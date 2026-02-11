Двух соучастников покушения на генерала Алексеева отправили под арест

После его возвращения в Москву он признал вину и рассказал, что был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 г. В Тернополе он прошел подготовку, а затем получил задание следить за высокопоставленными военными в России. За успешное выполнение этого задания ему обещали вознаграждение в размере $30 000. В ходе подготовки к покушению Корба изъял из тайника пистолет с глушителем, который затем использовал в нападении.