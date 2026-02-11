Двух соучастников покушения на генерала Алексеева отправили под арест
Замоскворецкий районный суд Москвы постановил арестовать двух соучастников покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева – 66-летнего Виктора Васина и его сына Павла. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко 11 февраля сообщала, что следствие ходатайствует перед судом о заключении Васиных под стражу.
По данным следствия, 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве Любомир Корба, используя огнестрельное оружие, совершил нападение на Алексеева. В результате стрельбы потерпевший был госпитализирован, а нападавший скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов Корба покинул Россию и отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где был задержан при содействии местных правоохранительных органов.
После его возвращения в Москву он признал вину и рассказал, что был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 г. В Тернополе он прошел подготовку, а затем получил задание следить за высокопоставленными военными в России. За успешное выполнение этого задания ему обещали вознаграждение в размере $30 000. В ходе подготовки к покушению Корба изъял из тайника пистолет с глушителем, который затем использовал в нападении.
На территории Московского региона также были задержаны Виктор Васин и его сын Павел, которые оказали содействие Корбе в подготовке преступления. Васин-старший предоставил ему жилье и проездные билеты, а Павел обеспечил транспортные средства для слежки и изъятия оружия. Последний также приобрел устройства для отслеживания перемещений и сбора информации о потенциальных целях. В ходе следствия Васин-младший дал признательные показания, которые помогли выявить еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, находившихся под наблюдением украинских спецслужб.
Кроме того, была установлена причастность Зинаиды Серебрицкой, которая передала Корбе через тайник электронный ключ от подъезда, где проживал Алексеев. Она объявлена в розыск.