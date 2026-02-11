Минстрой выступил против увеличения стоимости услуг управляющих компаний ЖКХ
Минстрой России заявил, что выступает против увеличения финансовой нагрузки на россиян при оплате услуг управляющих компаний (УК).
«Минстрой России считает важным исполнение поручения президента РФ непосредственно путем освобождения от обложения НДС услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, а не путем увеличения финансовой нагрузки на граждан», – уточнила пресс-служба ведомства.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ пообещал поддержать и проработать инициативу парламентариев, направленную на исполнение поручения президента РФ по освобождению от НДС услуг УК, подчеркнули в министерстве.
10 февраля сообщалось, что Файзуллин на заседании поддержал идею разрешить УК повышать цены на услуги с учетом того, что НДС был повышен до 22%.
В настоящее время УК не имеют возможности корректировать цены, поэтому из-за увеличения налоговой нагрузки будут вынуждены либо снижать качество предоставляемых услуг, либо сокращать их объем, отметил на этом же заседании депутат Госдумы Владимир Кошелев. В нижней палате разрабатывают поправки в Жилищный кодекс, которые учтут эти нюансы.