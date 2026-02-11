Минстрой выступил против увеличения стоимости услуг управляющих компаний ЖКХ

В настоящее время УК не имеют возможности корректировать цены, поэтому из-за увеличения налоговой нагрузки будут вынуждены либо снижать качество предоставляемых услуг, либо сокращать их объем, отметил на этом же заседании депутат Госдумы Владимир Кошелев. В нижней палате разрабатывают поправки в Жилищный кодекс, которые учтут эти нюансы.