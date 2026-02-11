«Рижский хлеб» включен в перечень террористов и экстремистов

Генпрокуратура России в середине июля 2025 г. потребовала признать экстремистским объединение хлебопеков, контролирующих половину долей в «Рижском хлебе». На эти доли еще 16 июля суд наложил арест в качестве меры предварительной защиты. В своем иске Генпрокуратура называла Бомиса бенефициаром группы Lielezers, занимающейся производством и продажей хлебобулочных изделий.