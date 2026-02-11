Газета
Главная / Общество /

«Рижский хлеб» включен в перечень террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг включил зарегистрированную в Чернигове компанию «Рижский хлеб» в перечень террористов и экстремистов.

В списке указан владелец компании гражданин Латвии Нормундс Бомис и его партнер – гражданка Украины Татьяна Приходько, а также ООО «Рижский хлеб».

Кроме того, в перечне прописаны украинская компания «Хлiбний гурман», а также латвийская Lielezers.

18 августа 2025 г. Родниковский районный суд Ивановской области обратил в доход государства 50% долей в ООО «Рижский хлеб», принадлежащих Бомису. Таким образом, он удовлетворил иск замгенпрокурора России, одновременно запретив в стране работу «объединения зарубежных хлебопекарных компаний» по причине экстремистской деятельности.

Генпрокуратура России в середине июля 2025 г. потребовала признать экстремистским объединение хлебопеков, контролирующих половину долей в «Рижском хлебе». На эти доли еще 16 июля суд наложил арест в качестве меры предварительной защиты. В своем иске Генпрокуратура называла Бомиса бенефициаром группы Lielezers, занимающейся производством и продажей хлебобулочных изделий.

