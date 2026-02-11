Регионы смогут снизить надбавки к ценам на дорогие жизненно важные лекарства

При расчете надбавок к фактическим отпускным ценам на такие лекарства предусмотрены три ценовые группы. К низкому ценовому сегменту относятся препараты до 100 руб., к среднему – от 100 до 500 руб., а к верхнему – свыше 500 руб. Для каждой категории надбавки устанавливаются отдельно.