Регионы смогут снизить надбавки к ценам на дорогие жизненно важные лекарства

Минюст РФ зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об утверждении методики установления надбавок к ценам на жизненно важные лекарственные препараты, сообщило надзорное ведомство.

При расчете надбавок к фактическим отпускным ценам на такие лекарства предусмотрены три ценовые группы. К низкому ценовому сегменту относятся препараты до 100 руб., к среднему – от 100 до 500 руб., а к верхнему – свыше 500 руб. Для каждой категории надбавки устанавливаются отдельно.

ФАС разработала изменения, которые дают возможность региональным исполнительным органам выделить в верхней ценовой группе несколько экономически обоснованных. В них надбавки будут снижены.

В ведомстве пояснили, что норма вводится для поддержания стабильности цен на лекарства. Документ вступит в силу 19 февраля.

16 января ФАС выявила сговор среди компаний, которые участвовали в торгах на поставку медицинских изделий. Контракты коснулись расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов на сумму более 4,6 млрд руб.

