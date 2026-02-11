Рядом с Землей пролетит крупнейший за последний год астероид
Крупнейший за последний год астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли 14 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
Астероид 162882 (2001 FD58) имеет размер в диапазоне от 0,5 до 1 км. Объект относится к самым крупным из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 млн км вокруг планеты. Попадание небесного тела в этот промежуток автоматически зачисляет его в потенциально опасные. При этом, заверили в лаборатории, реальной угрозы для Земли астероид не представляет. Вероятность столкновения с планетой считается равной нулю.
Европейское космическое агентство сообщало, что ближайший крупный объект, который имеет ненулевую вероятность падения на Землю, – это астероид 2017 SH33. Его размер составляет около 1 км, и у него есть шанс один на 150 млн столкнуться с планетой 30 апреля.
Шанс упасть на Землю больше у объекта поменьше – 10-метрового астероида 2013 TP4. Камень столкнется с планетой 1 октября 2026 г. с вероятностью один к 45 000. Но астрономы считают, что и эта вероятность ближе к часу Х снизится до уровня статистической погрешности.
15 августа 2025 г. сообщалось о сближении с Землей астероида диаметром около 50 м, который прошел на расстоянии примерно одной лунной орбиты, попав в категорию потенциально опасных объектов.