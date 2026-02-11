Рядом с Землей пролетит крупнейший за последний год астероид

Астероид 162882 (2001 FD58) имеет размер в диапазоне от 0,5 до 1 км. Объект относится к самым крупным из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 млн км вокруг планеты. Попадание небесного тела в этот промежуток автоматически зачисляет его в потенциально опасные. При этом, заверили в лаборатории, реальной угрозы для Земли астероид не представляет. Вероятность столкновения с планетой считается равной нулю.