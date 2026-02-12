Мошенники стали «превращать» телефоны граждан в свои банковские карты

В случае когда россиянин верит в кражу аккаунта, мошенники убеждают его снять деньги со всех своих счетов и удалить приложение банка с мобильного телефона. Они также утверждают, что для спасения денег необходимо установить новое приложение, которое предоставит доступ к «безопасному счету».