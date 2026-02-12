Газета
Общество

Мошенники стали «превращать» телефоны граждан в свои банковские карты

Ведомости

Мошенники обманным путем делают из телефонов россиян свои банковские карты, используя в этих схемах бесконтактную оплату NFC, передает «РИА Новости».

По данным агентства, аферисты звонят жертвам под бытовым предлогом. Они хотят узнать код из смс и зайти в аккаунт пользователя на «Госуслугах». Затем злоумышленники совершают второй звонок от лица представителей любой государственной организации и сообщают о взломе.

В случае когда россиянин верит в кражу аккаунта, мошенники убеждают его снять деньги со всех своих счетов и удалить приложение банка с мобильного телефона. Они также утверждают, что для спасения денег необходимо установить новое приложение, которое предоставит доступ к «безопасному счету».

Аферисты в финале схемы просят собеседников внести деньги в банкомат, приложив телефон. Программа, установленная теперь на устройстве, позволяет банкомату считать телефон как карту, принадлежащую мошеннику.

8 февраля МВД России сообщило, что основной схемой мошенников, действующих под видом соцработников, является обращение к гражданам под предлогом предоставления социальных выплат, компенсаций или льгот. По данным ведомства, распространены сценарии, когда мошенники сообщают о «перерасчете» пенсий или пособий, требующем «уплаты госпошлины», либо о «необходимости срочного оформления субсидии» через поддельный сайт или с привлечением курьера.

