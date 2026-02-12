Два ПВР открыли для жителей поселка под Волгоградом после ракетной атаки

Как отмечается в публикации, ПВР находятся в школе и Доме культуры рабочего поселка Городище. Эвакуация жителей поселка уже почти завершена. В пунктах временного проживания для людей дежурят медработники, работает психологическая поддержка, есть специальные места для мам с маленькими детьми. Эвакуированные также получат горячее питание.