Два ПВР открыли для жителей поселка под Волгоградом после ракетной атаки
Пункты временного размещения (ПВР) открыли для жителей поселка Котлубань Волгоградской области после того, как ВСУ атаковали населенный пункт ракетами, сообщили в Telegram-канале администрации Городищенского района региона.
Как отмечается в публикации, ПВР находятся в школе и Доме культуры рабочего поселка Городище. Эвакуация жителей поселка уже почти завершена. В пунктах временного проживания для людей дежурят медработники, работает психологическая поддержка, есть специальные места для мам с маленькими детьми. Эвакуированные также получат горячее питание.
Представители администрации подчеркнули, что работу ПВР координируют руководители профильных органов власти.
12 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о ночной ракетной атаке на регион. По его словам, обломки упали на территорию объекта Минобороны у поселка Котлубань. В населенном пункте сотрудники МЧС и другие службы начали ликвидировать возгорание. Эвакуацию жителей губернатор объяснил угрозой детонации.