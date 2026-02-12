В Госдуме предложили обсудить меры по предотвращению нападений на школы
В Госдуме планируют провести общественные слушания по вопросам предотвращения нападений на школы и техникумы. Об этом «Ведомостям» сообщила глава комитета по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»).
По ее словам, тему она обсудила с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым («Единая Россия»). «Планируем провести общественные слушания с участием наших и других профильных комитетов Госдумы, педагогов, психологов, силовых структур, родителей, СМИ, экспертов», – заявила Лантратова.
Депутат уточнила, что парламентарии уже начали готовить аналитическую записку с анализом действующего законодательства и предложениями по его изменению. По ее мнению, действующая система реагирует уже после совершения преступления, тогда как проблему необходимо решать на более раннем этапе.
Лантратова отметила, что в настоящее время законодательство не обязывает образовательные организации к незамедлительному межведомственному реагированию при отсутствии формального состава правонарушения. Среди предложений экспертов – закрепление в законе понятия «маркеров высокого риска» и установление обязанности их межведомственного рассмотрения.
Днем 11 февраля вооруженный учащийся анапского техникума открыл стрельбу в холле учебного учреждения. Погиб охранник, двое человек получили ранения средней тяжести. За февраль 2026 г. это уже четвертое нападение учеников школ или студентов колледжей на своих сверстников и педагогов. Аналогичные случаи произошли в Уфе, Кодинске и Красноярске.