Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте из-за атаки БПЛА

Ведомости

Возгорание зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте республики Коми после ударов украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале глава региона Ростислав Гольдштейн.

«Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы», – написал он.

По предварительным данным Гольдштейна, никто не пострадал в результате атаки. Глава республики напомнил, что на территории региона действует режим беспилотной опасности. Он отметил, что руководители предприятий должны принять необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан.

В ночь на 12 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 106 украинских дронов. Наибольшее число уничтоженных БПЛА пришлось на территории Белгородской (24 единицы), Брянской (21) и Воронежской областей (19).

