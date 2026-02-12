Минздрав разрешил закрывать больничные дистанционно через Max
Министерство здравоохранения РФ утвердило возможность дистанционного закрытия больничных с использованием национального мессенджера Max. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно нововведениям, лечащий врач вправе применять телемедицинские технологии через Max для оценки состояния пациента и при подтверждении восстановления трудоспособности закрыть листок нетрудоспособности. При необходимости уточнения состояния здоровья или в случае продления больничного врач принимает решение о проведении очного осмотра.
В документе отмечается, что дистанционное закрытие больничных с использованием национального мессенджера допускается при оформлении листка по уходу за больным членом семьи, а также в случаях карантина или при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
6 февраля в Max сообщили, что с марта 2026 г. пенсионеры смогут подтверждать свой статус через национальный мессенджер, сканируя QR-код. Предполагается, что решение упростит получение социальных скидок. Пилотный проект был протестирован в двух магазинах сети X5 в Москве, ритейлер стал первой компанией, внедрившей новую функцию.