Россияне старшего возраста смогут подтвердить льготы через Max

Цифровой ID создается для граждан России старше 18 лет через биометрию, загранпаспорт нового образца или водительские права. Он работает только на устройстве, где был создан, а qr-код обновляется каждые 30 секунд. Скриншот кода сделать невозможно. Доступ к сервису осуществляется через Face ID или отпечаток пальца, при этом персональная информация не раскрывается.