Россияне старшего возраста смогут подтвердить льготы через Max
Пенсионеры теперь смогут подтверждать свой статус через мессенджер Max, сканируя QR-код. Ожидается, что такое решение упростит получение социальных скидок. Пилотный проект был протестирован в двух магазинах сети X5 в Москве, ритейлер стал первой компанией, внедрившей новую функцию. Об этом сообщили в Max.
С марта пенсионеры смогут использовать эту опцию на кассах самообслуживания сети Х5. Для получения скидки будет необходимо отсканировать товары, выбрать раздел «Скидки пенсионерам и другие», активировать «Скидку пенсионерам», открыть цифровой ID в профиле Max, выбрать «Показать ID», поднести QR-код к считывателю и завершить оплату.
Цифровой ID создается для граждан России старше 18 лет через биометрию, загранпаспорт нового образца или водительские права. Он работает только на устройстве, где был создан, а qr-код обновляется каждые 30 секунд. Скриншот кода сделать невозможно. Доступ к сервису осуществляется через Face ID или отпечаток пальца, при этом персональная информация не раскрывается.
Опыт китайского приложения WeChat наглядно показывает преимущества интеграции социальных сервисов в мессенджер, отметил кофаундер IT-компании «Рулла» Хэнлун Чжао. Реализованное около 10 лет назад мини-приложение для подтверждения статуса пенсионеров снизило административную нагрузку, повысило безопасность, а специальный интерфейс для старшего поколения обеспечил цифровую инклюзивность, пояснил он.
По мнению генерального директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрия Гуляева, для ритейлеров внедрение возможности подтверждения статуса пенсионера через Max является шагом, который снизит трудозатраты персонала, повысит лояльность покупателей и расширит аудиторию.
Пользователям же нововведение позволит сэкономить время и нервы в случае, если необходимый документ остался дома, считает Гуляев. Это подтверждает и журналист, ИТ- и финтех-эксперт Сергей Вильянов: «Снимается вечная тревога забыть дома документ, подтверждающий право на льготы. Уж смартфон-то точно всегда с собой».
Торговая сеть «Ашан» 15 января запустила тестирование подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями через цифровой ID в Max. Для покупки товаров категории 18+ покупателю нужно отсканировать товар, открыть цифровой ID в профиле Max, выбрать опцию «подтвердить возраст с помощью Max», поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.