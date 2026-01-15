Газета
Главная / Технологии /

«Ашан» начал тестировать подтверждение возраста через Max

Ведомости

Торговая сеть «Ашан» запустила тестирование подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями через цифровой ID в мессенджере Max. Об этом сообщили в компании.

Пока подтвердить возраст при помощи нацмессенджера можно в двух магазинах «Ашан» в Москве и Подмосковье. В дальнейшем технологию планируют масштабировать на всю сеть.

Для покупки товаров категории 18+ покупателю нужно отсканировать товар, открыть цифровой ID в профиле Max, выбрать опцию «подтвердить возраст с помощью Max», поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

Цифровой ID является аналогом бумажных документов и позволяет подтверждать возраст, а также статус студента или многодетного родителя. Для его создания необходимо выбрать в профиле Max иконку «Цифровой ID», нажать «Создать», дать необходимые согласия, подтвердить личность одним из доступных способов и сделать селфи. После проверки пользователь получает уведомление о готовности цифрового ID.

Важный момент – цифровой ID будет действителен лишь на том устройстве, где он создавался. Сделать его скриншот невозможно, так как код обновляется каждые 30 секунд.

До этого сервис подтверждения возраста через Max запустили и другие ритейлеры. Так, 28 ноября сообщалось, что такая возможность появилась в сети «Дикси» на кассах самообслуживания. 5 декабря стало известно, что подтвердить возраст через Max смогут покупатели «Ленты» и «Монетки».

18 декабря Госдума приняла закон, разрешающий подтверждать возраст с помощью Max без предъявления паспорта. Поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других актов. 24 декабря документ одобрил Совет Федерации.

