«Ашан» начал тестировать подтверждение возраста через Max
Торговая сеть «Ашан» запустила тестирование подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями через цифровой ID в мессенджере Max. Об этом сообщили в компании.
Пока подтвердить возраст при помощи нацмессенджера можно в двух магазинах «Ашан» в Москве и Подмосковье. В дальнейшем технологию планируют масштабировать на всю сеть.
Для покупки товаров категории 18+ покупателю нужно отсканировать товар, открыть цифровой ID в профиле Max, выбрать опцию «подтвердить возраст с помощью Max», поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.
Цифровой ID является аналогом бумажных документов и позволяет подтверждать возраст, а также статус студента или многодетного родителя. Для его создания необходимо выбрать в профиле Max иконку «Цифровой ID», нажать «Создать», дать необходимые согласия, подтвердить личность одним из доступных способов и сделать селфи. После проверки пользователь получает уведомление о готовности цифрового ID.
Важный момент – цифровой ID будет действителен лишь на том устройстве, где он создавался. Сделать его скриншот невозможно, так как код обновляется каждые 30 секунд.
До этого сервис подтверждения возраста через Max запустили и другие ритейлеры. Так, 28 ноября сообщалось, что такая возможность появилась в сети «Дикси» на кассах самообслуживания. 5 декабря стало известно, что подтвердить возраст через Max смогут покупатели «Ленты» и «Монетки».