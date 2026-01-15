«Ашан» начал тестировать подтверждение возраста через Max

До этого сервис подтверждения возраста через Max запустили и другие ритейлеры. Так, 28 ноября сообщалось, что такая возможность появилась в сети «Дикси» на кассах самообслуживания. 5 декабря стало известно, что подтвердить возраст через Max смогут покупатели «Ленты» и «Монетки».