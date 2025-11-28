В «Дикси» можно будет купить товары 18+ на кассах самообслуживания с помощью Мax
Покупатели сети «Дикси» в Москве смогут купить товары с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания, отсканировав QR-код из цифрового ID в профиле Мax и оплатив покупку. Об этом сообщили в компании.
Цифровой ID является аналогом бумажных документов, подтверждающим возраст, статус студента или многодетного родителя. Для подтверждения покупки категории 18+ через Мax нужно отсканировать товар, открыть цифровой ID в профиле мессенджера, выбрать опцию «Подтвердить возраст с помощью Мax», поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить товар.
Пока подтвердить возраст на кассах самообслуживания с помощью мессенджера можно в 14 магазинах «Дикси» в столице. Планируется, что в будущем технология распространится на всю сеть.
По словам вице-президента VK, руководителя проекта Мax Фарита Хусноярова, в компании открыли возможность подтверждать возраст с помощью цифрового ID в сентябре. Технология тестировалась 2,5 месяца. За это время к ней присоединились десятки тысяч магазинов различных розничных торговых сетей по всей стране.
27 ноября представители Max сообщили, что пользователи приложения получили возможность быстро просматривать свои основные документы из «Госуслуг» прямо в профиле сервиса. Электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН доступны в разделе «Цифровой ID» без необходимости проходить биометрическую идентификацию.