В «Дикси» можно будет купить товары 18+ на кассах самообслуживания с помощью Мax

По словам вице-президента VK, руководителя проекта Мax Фарита Хусноярова, в компании открыли возможность подтверждать возраст с помощью цифрового ID в сентябре. Технология тестировалась 2,5 месяца. За это время к ней присоединились десятки тысяч магазинов различных розничных торговых сетей по всей стране.