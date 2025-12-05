Покупатели «Ленты» и «Монетки» смогут подтвердить возраст через Max
Покупатели смогут подтвердить возраст при помощи цифрового ID в мессенджере Max на кассах самообслуживания в 12 магазинах «Лента» и во всех точках супермаркета «Монетка» (входит в «Лента групп»). Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе приложения.
Так, для подтверждения покупки товаров 18+ нужно отсканировать товар, а затем QR-код в профиле пользователя Max в разделе Цифровой ID. Возраст подтвердится без участия консультанта и затем можно оплачивать покупку.
Пилотная версия уже реализуется в шести гипрмаркатах и шести супермаркетах сети в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в других городах. По результатам группа «Лента» планирует ввести технологию в других магазинах торговой сети.
Цифровой ID в приложении можно создать с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца или водительского удостоверения. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд.
2 декабря стало известно, что пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» прямо в мессенджере Max. В чат-боте доступны оповещения о записи к врачу, статусах заявлений и штрафах – их можно оплачивать сразу, не выходя из чата. Подтверждения об оплате также появляются в чат-боте.