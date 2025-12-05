Покупатели «Ленты» и «Монетки» смогут подтвердить возраст через Max

2 декабря стало известно, что пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» прямо в мессенджере Max. В чат-боте доступны оповещения о записи к врачу, статусах заявлений и штрафах – их можно оплачивать сразу, не выходя из чата. Подтверждения об оплате также появляются в чат-боте.