Пользователи Max смогут быстро зарегистрироваться в гостиницах Cosmos

После бронирования номера на электронную почту пользователя придет приглашение, которое предложит пройти регистрацию через мессенджер. Для этого нужно перейти по ссылке в личный кабинет сервиса онлайн-регистрации и выбрать Мах в качестве инструмента предоставления личных данных. Затем нужно подтвердить решение через «Госуслуги». Следующим шагом будет доступно автоматическое заполнение анкеты на сайте отеля.