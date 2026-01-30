Пользователи Max смогут быстро зарегистрироваться в гостиницах Cosmos
Cosmos Hotel Group запустила сервис предварительного оформления документов для заселения в гостиницу в национальном мессенджере Мах, сообщили в компании.
После бронирования номера на электронную почту пользователя придет приглашение, которое предложит пройти регистрацию через мессенджер. Для этого нужно перейти по ссылке в личный кабинет сервиса онлайн-регистрации и выбрать Мах в качестве инструмента предоставления личных данных. Затем нужно подтвердить решение через «Госуслуги». Следующим шагом будет доступно автоматическое заполнение анкеты на сайте отеля.
При заселении сотрудники отеля только проверят паспорт без ручного ввода данных на месте. Пока сервис доступен в московском отеле Cosmos Smart Dubininskaya. В дальнейшем он будет масштабирован на другие объекты сети.
13 января в Max начала работать функция предварительного оформления документов для заселения в международную гостиничную сеть Raddisson. Пользователи могут получить на электронную почту ссылку на онлайн-регистрацию в чат-боте отеля в приложении.