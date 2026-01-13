Пользователи Max могут быстро зарегистрироваться в Radisson Hotels

За несколько дней до заселения россияне могут нажать кнопку «Предоставить данные» и дать согласие на сайте «Госуслуг». Затем чат-бот в нацмессенджере сам перенаправит пользователя на сайт отеля. Далее автоматически анкета для заселения будет заполнена. Пользователю нужно будет нажать кнопку «Отправить», регистрация завершится.