Пользователи Max могут быстро зарегистрироваться в Radisson Hotels
В национальном мессенджере Max начала работать функция предварительного оформления документов для заселения в международную гостиничную сеть Raddisson, сообщила компания. Пользователи могут получить на электронную почту ссылку на онлайн-регистрацию в чат-боте отеля в приложении.
За несколько дней до заселения россияне могут нажать кнопку «Предоставить данные» и дать согласие на сайте «Госуслуг». Затем чат-бот в нацмессенджере сам перенаправит пользователя на сайт отеля. Далее автоматически анкета для заселения будет заполнена. Пользователю нужно будет нажать кнопку «Отправить», регистрация завершится.
Еще в ноябре 2025 г. глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил внедрить систему заселения в отели без необходимости взаимодействия с персоналом на ресепшене. Он говорил, что идею можно реализовать с помощью мессенджера Мах.