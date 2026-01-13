Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Пользователи Max могут быстро зарегистрироваться в Radisson Hotels

Ведомости

В национальном мессенджере Max начала работать функция предварительного оформления документов для заселения в международную гостиничную сеть Raddisson, сообщила компания. Пользователи могут получить на электронную почту ссылку на онлайн-регистрацию в чат-боте отеля в приложении.

За несколько дней до заселения россияне могут нажать кнопку «Предоставить данные» и дать согласие на сайте «Госуслуг». Затем чат-бот в нацмессенджере сам перенаправит пользователя на сайт отеля. Далее автоматически анкета для заселения будет заполнена. Пользователю нужно будет нажать кнопку «Отправить», регистрация завершится.

Еще в ноябре 2025 г. глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил внедрить систему заселения в отели без необходимости взаимодействия с персоналом на ресепшене. Он говорил, что идею можно реализовать с помощью мессенджера Мах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь