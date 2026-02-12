Газета
Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании вечером 15 февраля

Ведомости

Вечером 15 февраля Москву и Подмосковье накроет волна похолодания, предупреждают специалисты Гидрометцентра РФ. Днем воздух прогреется до +1 градуса в столице и до+2 градусов в области. В ночь на 16 февраля температура опустится до -15 градусов.

Днем 13 февраля воздух может прогреться до +3 градусов, при этом будет идти снег, а в некоторых районах возможен первый в этом году дождь. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 12 февраля сообщал, что за сутки в Москве может выпасть до 15-20% от месячной нормы февраля. По его словам, на погоду в столице влияет теплый атмосферный фронт, несущий в регион массы влажного и согретого Гольфстримом атлантического воздуха. Пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. Леус предупредил о гололеде на дорогах и тротуарах.

Температура воздуха к вечеру 12 февраля увеличится от -1 до -3 градусов, а по области от 0 до -5 градусов. Ветер южный 4-9 м/с, а атмосферное давление упадет до 731 мм ртутного столба, что ниже нормы.

