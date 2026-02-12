Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании вечером 15 февраля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 12 февраля сообщал, что за сутки в Москве может выпасть до 15-20% от месячной нормы февраля. По его словам, на погоду в столице влияет теплый атмосферный фронт, несущий в регион массы влажного и согретого Гольфстримом атлантического воздуха. Пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. Леус предупредил о гололеде на дорогах и тротуарах.